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В Сюйчжоу откроется новый магазин IKEA
Новости дня

В Сюйчжоу откроется новый магазин IKEA

20.09.2017 04:00

Пекин, 20 сентября /ChinaPRO.ru/ – Новый магазин IKEA планируется построить и открыть в городе Сюйчжоу, на территории восточно-китайской провинции Цзянсу. Объем инвестиций в проект компания не сообщает.



В Сюйчжоу начаты работы по устройству фундамента. Новый магазин IKEA площадью 3,5 га откроется летом 2018 г. Под его возведение отведен участок размером 4,6 га.

Шведская компания IKEA – крупнейший в мире мебельный ритейлер. Сейчас в Поднебесной работают 24 магазина, а также два пункта оформления и выдачи заказов данной фирмы.

Напомним, что летом текущего года китайские бизнесмены решили вложить в расширение производства компании "Сибирьлес" в Томской области РФ $20 млн за три года. Более десяти лет российского предприятие изготавливает мебельные заготовки для шведской для IKEA. "Сибирьлес" является российско-китайским дочерним предприятием китайской "Сунн Юань". Благодаря инвестициям оно удвоит объем выпускаемой продукции, которая поставляется в Китай и другие страны. "Сибирьлес" работает в Томской области с 2006 г.

В целом сейчас в российском регионе работают 92 предприятия с участием китайского капитала, из которых 41 относятся к лесопромышленному комплексу.

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