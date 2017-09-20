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В Китае работают более 7500 бизнес-инкубаторов
Новости дня

В Китае работают более 7500 бизнес-инкубаторов

20.09.2017 06:00

Пекин, 20 сентября /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. в Китае работало 7533 бизнес-инкубаторов. По данному показателю страна заняла первое место в мире, сообщило Министерство науки и техники КНР.



Первый бизнес-инкубатор был открыт в Поднебесной 30 лет тому назад. Он появился в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй.

За минувшие десятилетия в бизнес-инкубаторах страны сформированы 223 000 предприятий, в том числе – 1871 компания, чьи акции котируются на фондовых биржах. Каждое шестое предприятие выпустило свои ценные бумаги на биржевой площадке GEM, которая аналогична американской NASDAQ.

Как ожидается, к 2020 г. в Китае будет насчитываться не менее 10 000 бизнес-инкубаторов.

Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2017 г. в КНР зарегистрированы 8,87 млн новых хозяйствующих субъектов. Это на 13,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таким образом, каждый день в стране появлялись в среднем 49 000 новых предприятий, индивидуальных хозяйств и кооперативов.

Так, за первую половину текущего года в Поднебесной зарегистрированы 2,91 млн предприятий с приростом на 11,1% в годовом сопоставлении, 5,8 млн индивидуальных хозяйств в области промышленности и торговли с увеличением на 14,8% и 151 000 крестьянских кооперативов со снижением на 3,9%.

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