Поднебесная наращивает закупки облигаций госзайма США

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20.09.2017 08:00

Пекин, 20 сентября /ChinaPRO.ru/ – В июле 2017 г. Китай нарастил закупку американских облигаций госзайма, сообщило Министерство финансов США. КНР находится на первом месте среди кредиторов Соединенных Штатов Америки.

За седьмой месяц текущего года Поднебесная приобрела американские облигации госзайма на $19,5 млрд. Таким образом, теперь у КНР сосредоточены долговые обязательства США на $1,166 трлн.



Китай на протяжении шести месяцев подряд увеличивает вложения в американский госдолг.



В июле 2017 г. Япония тоже увеличила инвестиции в ценные бумаги американского правительства на $22,3 млрд, доведя общий объем до $1,1131 трлн.



К концу июля текущего года объем американских казначейских обязательств, находящихся у главных иностранных кредиторов США, превысил $6,25 трлн. Это больше, чем в конце июня 2017 г., когда аналогичный показатель составлял $6,17 трлн.



Напомним, что в мае 2017 г. Китай увеличил объем закупок облигаций американского госзайма на $10 млрд, а в марте – на $27,9 млрд. При этом в январе-феврале 2017 г. финансовые доходы КНР превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г.