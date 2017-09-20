В Сюнъане будут развивать туристическую сферу

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20.09.2017 10:00

Пекин, 20 сентября /ChinaPRO.ru/ – Власти северо-китайской провинции Хэбэй намерены сделать в новом районе Сюнъань "пилотную зону" для развития туризма. В этот район входят уезды Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь. Они находятся приблизительно в 100 км к югу от центра Пекина.

Туризм в этом районе можно развивать с использованием возможностей, которые предоставляют горячие источники, местная культура и существующие туристические ресурсы в Байяндяне.



Ранее сообщалось, что центральное правительство объявило о создании Сюнъаня в апреле 2017 г. В новом районе уже выплачена первая компенсация крестьянину за изъятие его земли под строительство. Китайские селяне имеют право получить 1500 юаней ($231,6) за один му (одна пятнадцатая от одного гектара) земли ежегодно, а также 1500 юаней за сельскохозяйственные потери. Под строительство административного центра нового района уже изъяты земельные участки 240 крестьянских домохозяйств общей площадью около 66,7 га.



Новый район создается для более скоординированного развития Пекина и прилегающих территорий. Временный административный центр Сюнъаня будет находиться Жунчэне.



Напомним, что в мае 2017 г. началось строительство высокоскоростной железной дороги между китайской столицей и городом Бачжоу. Эта же линия соединит строящийся новый пекинский аэропорт с новым районом Сюнъань. Бачжоу расположен в провинции Хэбэй, в 80 км к югу от Пекина, рядом с Сюнъанем. Строительство железной дороги Пекин – Бачжоу завершится в 2019 г. Скорость движения поездов по линии составит 350 км/ч.