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КНР создает платежные системы в странах Шелкового Пути
Новости дня

КНР создает платежные системы в странах Шелкового Пути

20.09.2017 12:00

Пекин, 20 сентября /ChinaPRO.ru/ – КНР создает сеть платежных систем в странах Шелкового Пути. В частности, система расчетов China UnionPay расширяет свое присутствие на этом рынке. К настоящему времени соглашение о сотрудничестве в этой сфере было заключено между китайской стороной и 343 организациями стран Шелкового Пути.



China UnionPay сейчас функционирует в более чем 50 странах Шелкового Пути. Общее количество выпущенных банковских карт UnionPay в этих странах превысило 25 млн единиц. Их принимают 4 млн хозяйствующих субъектов и обслуживают 400 000 банкоматов.

Компания UnionPay является единственной в Поднебесной, имеющей разрешение на предоставление клиринговых услуг для транзакций по банковским картам. Ее сеть охватывает 160 стран и регионов.

Ранее сообщалось, что во всем мире сейчас насчитывается 34 млн коммерческих предприятий и более 2 млн банкоматов, принимающих карты UnionPay.

По итогам января-марта 2016 г., с помощью банковских карт в Китае сделаны межбанковские платежи в объеме 11,42 трлн юаней. На данный показатель пришлось 85,28% от общего количества операций с применением карт.

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