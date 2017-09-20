На реконструкцию погранперехода Суйфэньхэ потратят $122 млн

20.09.2017 15:00
Пекин, 20 сентября /ChinaPRO.ru/ – На реконструкцию погранперехода Суйфэньхэ потратят 790 млн юаней ($122 млн). В результате пропускная способность погранперехода вырастет с 500 000 до 6 млн человек в год. Реконструкция полностью завершится в 2018 г.
На КПП Суйфэньхэ есть как автодорожный, так и железнодорожный погранпереходы первой государственной категории. Он является крупнейшим КПП в провинции Хэйлунцзян, на китайско-российской границе. Через Суйфэньхэ проходят до миллиона въездных и выездных туристов ежегодно, а также оформляются 80% объема экспортных и импортных грузов между Хэйлунцзяном и Россией.
При этом объем грузоперевозок и пассажирских перевозок между двумя странами только растет. Поэтому инфраструктура требует обновления. В 2012 г. началась реализация проекта реконструкции автодорожного погранперехода Суйфэньхэ.
Сейчас уже построен новый двухэтажный павильон по контролю и пропуску туристов площадью 52 000 кв. м. Он оснащен 24 контрольно-пропускными коридорами, включая дипломатические коридоры, зеленые коридоры, а также коридоры для автоматической проверки.
Стартовала также реконструкция объектов для грузового контроля, включая контрольный павильон и складское помещение.
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