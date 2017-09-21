КНР продлила антидотационные меры по крахмалу из ЕС

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21.09.2017 04:00

Пекин, 21 сентября /ChinaPRO.ru/ – Министерство коммерции КНР решило продлить антидотационные меры в отношении импортируемого из стран Европейского Союза картофельного крахмала на пять лет.

Китай начал взимать антидотационные пошлины при ввозе картофельного крахмала из Европы в размере 7,5-12,4% с 17 сентября 2011 г.



Проведенное год тому назад повторное расследование показывает, что отмена этих мер может привести к серьезным потерям для китайских производителей картофельного крахмала. В связи с этим было принято решение о продлении антидотационных мер в отношении импортируемого из ЕС данного вида продукции.



Ранее сообщалось, что по итогам августа 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 2,41 трлн юаней ($365 млрд). Это на 10,1% больше, чем в августе 2016 г. За последний летний месяц текущего года объем экспорта Поднебесной достиг 1,35 трлн юаней с приростом на 6,9%, а импорт составил 1,06 трлн юаней с увеличением на 14,4% в годовом сопоставлении. Положительное сальдо торгового баланса страны составило 286,5 млрд юаней. Оно упало на 14% в годовом сопоставлении.



За январь-август 2017 г. объем внешней торговли Китая достиг 17,83 трлн юаней. Это на 17,1% больше, чем за январь-август 2016 г. Так, экспорт вырос на 13% и составил 9,85 трлн юаней, а импорт увеличился на 22,5% и достиг 7,98 трлн юаней. Таким образом, активное сальдо внешней торговли страны снизилось на 15,1%.



Особенно стремительно за восемь месяцев текущего года вырос экспорт продукции машиностроения, электроники и трудоемких товаров.