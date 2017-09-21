"Планета обезьян: Война" лидирует по сборам в Китае

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21.09.2017 06:00

Пекин, 21 сентября /ChinaPRO.ru/ – Фантастический триллер "Планета обезьян: Война" (War for the Planet of the Apes) к 17 сентября 2017 г., за неделю после премьеры, заработал 401 млн юаней ($61 млн) в виде кассовых сборов в кинотеатрах КНР. Таким образом картина стала лидером проката в Китае.

Второе место по данному показателю занял фильм "Человек-паук: Возвращение домой" (Spider-Man: Homecoming). Он собрал 225 млн юаней на второй неделе после выхода в прокат.



На третье место вышел японский мультфильм "Мастера меча онлайн: Порядковый ранг" (Sword Art Online: Ordinal Scale), собравший 41 млн юаней за неделю. Четвертым стал испанский детектив "Невидимый гость" (Contratiempo) с 33 млн юаней. Пятерку лидеров замыкает творение Кристофера Нолана "Дюнкерк" (Dunkirk) с 23 млн юаней.



Ранее сообщалось, что по итогам 2003-2015 гг., китайский кинорынок рос в среднем на 35% в год. За 2015 г. выручка китайских кинотеатров от продажи билетов составила 44 млрд юаней ($6,37 млрд). По производству кинофильмов КНР вышла на третье место в мире. В 2015 г. китайские зрители увидели 686 игровых фильмов. В 2014 г. данный показатель составлял лишь 259.