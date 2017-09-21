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Россия нарастит поставки нефти из Сковородино в КНР
Новости дня

Россия нарастит поставки нефти из Сковородино в КНР

21.09.2017 12:00

Пекин, 21 сентября /ChinaPRO.ru/ – К 2019 г. объем поставок сырья по нефтепроводу Сковородино (РФ) – Мохэ (КНР) составит до 30 млн т. Таковы официальные данные российской стороны.



Сейчас китайская сторона завершает свою часть строительства трубопровода. Осталось только создать технологическое соединение с нефтеперерабатывающим заводом. Поэтому пока небольшой объем российской нефти поставляется через порт Козьмино. А с 2019 г. все поставки будут идти исключительно через нефтепровод.

Поставки российской нефти в КНР по нефтепроводу, ответвляющемуся Сковородино – Мохэ, начались в 2011 г. Они обусловлены договором между "Роснефтью", "Транснефтью" и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация).

В 2013 г. Россия и Китай договорились нарастить поставки нефти до 30 млн т ежегодно. В течение 2015-2017 гг. увеличение поставок по нефтепроводу Сковородино – Мохэ должно было составить 5 млн т в год. Но из-за технической неготовности трубопроводной системы на территории Китая поставки нефти в этот период были проведены по другим направлениям.

По итогам 2016 г., по нефтепроводу Сковородино – Мохэ из в КНР поступило 16,5 млн т российской нефти.

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