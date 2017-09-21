Китайский инвестор вложит $13 млн в предприятие в Бурятии

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21.09.2017 15:00

Пекин, 21 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания "МТК-Дженькей" инвестирует в лесоперерабатывающее предприятие на территории Бурятии 750 млн рублей ($13 млн). Завод будет построен в пригороде Улан-Удэ, административного центра Бурятии, сообщила пресс-служба Фонда регионального развития этой республики в составе РФ.

Реализация проекта рассчитана на восемь лет. Китайская компания планирует, что к 2020 г. предприятие выйдет на полную мощность. Оно будет выпускать до 70 000 куб. м пиломатериалов ежегодно.



К настоящему времени инвестор вложил в реализацию проект 22 млн рублей. Уже закуплено необходимое деревообрабатывающие оборудование. Лес для завода планируется заготавливать в Закаменском и Еравнинском районах Бурятии. При этом китайская компания берет на себя ответственность за восстановление лесного массива.



Проект предполагает создание 200 новых рабочих мест для российских специалистов. Налоговые отчисления после выхода предприятия на полную мощность превысят 100 млн рублей в год.