Немецкая компания Webasto открыла новый завод в Китае

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22.09.2017 08:00

Пекин, 22 сентября /ChinaPRO.ru/ – Немецкая корпорация по производству комплектующих для автомобильной промышленности Webasto ввела в эксплуатацию свой завод на территории китайской провинции Хубэй. Инвестиции на эти цели составили 300 млн юаней ($45,8 млн).

Предприятие занимает площадь 67 000 кв. м в районе Цайдянь города Ухань, административного центра провинции. К 2021 г. производственная мощность крупнейшего завода Webasto в Китае составит 2 млн автомобильных люков. Рынок панорамных люков в КНР динамично развивается.



Webasto вышла на китайский рынок в 2001 г. В Поднебесной насчитывается десять заводов немецкой компании.



Как сообщалось, по итогам августа 2017 г., в Китае выпущены 2,093 млн автомобилей. Это на 1,6% больше, чем за август 2016 г. В течение последнего летнего месяца текущего года в КНР проданы 2,186 млн автомобилей с приростом на 10,9% в годовом сопоставлении.



За январь-август 2017 г. в Поднебесной выпущено 17,678 млн машин с приростом на 4,7%, а продано 17,511 млн автомобилей с увеличением на 4,3% относительно уровня января-августа 2016 г.



Среди лидеров китайского автопрома первые десять мест занимают: SAIC, за ней следуют Dongfeng, FAW, Changan, BAIC, GAC, Geely, Great Wall, Brilliance, замыкает список Chery. На долю этих компаний приходится 88,4% от общего выпуска автомобилей за восемь месяцев текущего года.