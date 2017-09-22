В Хэбей привлечены инвестиции из Пекина и Тяньцзиня

Новости дня

22.09.2017 10:00

Пекин, 22 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2014-2016 гг. китайская провинция Хэбэй привлекла инвестиции общим объемом более 1,1 трлн юаней из Пекина и Тяньцзиня. При этом капиталовложения Хэбэя в экономику Тяньцзиня из Пекина достигли 522,6 млрд юаней.

В 2014 г. правительство Поднебесной начало реализацию плана согласованного развития региона Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй. Этой программе присвоен статус национальной стратегии.



Как ожидается, указанный регион станет городской агломерацией мирового уровня, стремительно развивающейся структурой административного, инфраструктурного, экологического, промышленного и инновационного строительства.



Напомним, что по итогам января-марта 2017 г., внутренний валовой продукт (ВВП) китайской столицы достиг 604,5 млрд юаней ($87,6 млрд). Это на 6,9% больше, чем в январе-марте 2016 г. За первые три месяца текущего года в Пекине сократилось производство в традиционном сельском хозяйстве, а промышленность выросла на 8,8% в годовом сопоставлении. Сфера услуг в главном мегаполисе Китая прибавила 6,6%.