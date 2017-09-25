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В Поднебесной за 8 лет 80 млн людей покинули трущобы
Новости дня

В Поднебесной за 8 лет 80 млн людей покинули трущобы

25.09.2017 04:00

Пекин, 25 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам последних восьми лет, примерно 80 млн китайских граждан переехали из трущоб в новое благоустроенное жилье. Таковы официальные данные



В Китае реализуется крупномасштабную программа реновации старых жилых кварталов с домами барачного типа.

В частности, в городе Чанша, административном центре китайской провинции Хунань, в 2015 г. зарегистрировано 5980 семей, получивших компенсации в размере 150 000 юаней на покупку квартир. В том же году в рамках антитрущобной программы было продано 2 млн кв. м жилья общей стоимостью 11,8 млрд юаней.

Сейчас в Поднебесной жители 60% ветхих домов готовы или планируют покупку нового жилья.

По итогам 2017 г., в КНР реконструируют 6 млн жилых помещений. Это приведет к тому, что примерно 20 млн человек переедут в новые квартиры. За январь-июль текущего года началось строительство 4,7 млн квартир. Данный показатель составляет 78% от плана на год.

Напомним, что за 2015 г. коэффициент урбанизации Китая увеличился до 56,1%. С 1978 по 2014 гг. постоянное население в китайских городах выросло с 170 млн человек до 750 миллионов. Коэффициент урбанизации прибавлял в среднем 1% ежегодно. За указанный период количество мегаполисов в Поднебесной выросло со 193 до 653.

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