Примерно 50% всех iPhone в мире делаются в Чжэнчжоу

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25.09.2017 06:00

Пекин, 25 сентября /ChinaPRO.ru/ – Примерно 50% всех iPhone в мире выпускают фабрики Foxconn в городе Чжэнчжоу, на территории китайской провинции Хэнань. В этом города компании Foxconn принадлежат три предприятия с 94 линиями производства, на которых работают 350 000 квалифицированных рабочих. Таковы официальные данные.

Каждую минуту с конвейера Foxconn сходят 350 смартфонов, а в день выпускается 500 000 iPhone.



Начиная с октября 2010 г. из Чжэнчжоу на рынок поступили 450 млн смартфонов американской марки Apple 13 различных моделей. Они производятся в комплексной бондовой зоне "Синьчжэн".



Сейчас предприятия Foxconn начали выпуск iPhone 8 Плюс. К 14 сентября 2017 г. бондовая зона "Синьчжэн" поставила на рынок 1,18 млн указанных смартфонов, включая 902 400 штук, отправленных за рубеж.



Ранее сообщалось, что Foxconn инвестирует $10 млрд в проект строительства своего завода по выпуску жидкокристаллических дисплеев в штате Висконсин (США). Это первый крупный завод, построенный компанией в США. В настоящее время в Америке нет ни одного предприятия по производству жидкокристаллических дисплеев с разрешением 8K.



Foxconn – тайваньская компания, которая базируется в городе Синьбэй (Китайская республика). Акции компании котируются на Тайваньской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже и Hong Kong Exchanges & Clearing.



Foxconn является крупнейшим в мире производителем электронных компонентов и одним из главных поставщиков компаний Apple, Microsoft и HP.