В Китае построят первое в мире судно по добыче ископаемых

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25.09.2017 08:00

Пекин, 25 сентября /ChinaPRO.ru/ – На верфях компании Fujian Mawei Shipbuilding в юго-восточной китайской провинции Фучжоу собрали корпус первого в мире судна для глубоководной добычи полезных ископаемых. В настоящее время идет монтаж необходимого оборудования на борту корабля. Инвестиции в реализацию проекта не сообщаются.

Общая длина судна составляет 227 м, ширина – 40 м, высота – 75 м. Оно способно брать на борт до 40 000 т породы, добытой с глубины до 2500 м.



Ранее сообщалось, что за последние пять лет китайские власти потратили в общей сложности 562,3 млрд юаней ($81,8 млрд) на развитие геологической разведки полезных ископаемых в КНР. Это на 38% больше, чем аналогичный показатель за 2006-2010 гг. При этом 84% инвестиций в поиск ресурсов поступили из общественных фондов страны.



По итогам 2011-2015 гг., в стране обнаружено 11 нефтяных месторождений с запасами не менее 100 млн т и 13 газовых месторождений объемом 100 млрд куб. м каждое. Благодаря этим достижениям запасы нефти в Китае увеличились на 6,12 млрд т, а природного газа – на 3,92 трлн куб. м.



За последние пять лет в Поднебесной также обнаружено 256 крупных и 480 средних месторождений твердых полезных ископаемых.