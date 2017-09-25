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Снижается курс национальной валюты Китая
Новости дня

Снижается курс национальной валюты Китая

25.09.2017 10:00

Пекин, 25 сентября /ChinaPRO.ru/ – К 21 сентября 2017 г. центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5867 юаня за один доллар. Юань продолжает слабеть, сообщил Народный банк Китая.



Снижению курса национальной валюты КНР предшествовало его стремительный взлет – в начале сентября текущего года. Тогда менее чем за три недели юань укрепился на 1500 базисных пунктов.

По данным китайского Центробанка, ослабление китайской валюты не приведет к снижению темпов восстановления экономики Поднебесной.

Как ожидается, до конца октября паритетный курс юаня к доллару США составит примерно 6,7 юаня за доллар.

Как сообщалось, в начале июня 2017 г. китайские власти решили скорректировать формулу расчета центрального паритетного курса юаня к доллару США. Таким образом, правительство КНР намерено стабилизировать обменный курс в условиях нестабильности на мировом финансовом рынке. Новая формула, предложенная Китайским центром валютных сделок, позволит дилерам включить в формулу расчета валютного курса "контрциклический фактор".

Он предполагает, что при расчете курса валюты КНР будут учитываться существующие экономические условия. При этом обменный курс юаня станет более рыночно ориентированным и признанным на международных рынках.

Как сообщалось ранее, в октябре 2016 г. национальная валюта Поднебесной вошла в валютную корзину МВФ наряду с долларом, евро, фунтом стерлингов и иеной.

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