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Стремительно вырос китайский импорт пиломатериалов из России
Новости дня

Стремительно вырос китайский импорт пиломатериалов из России

25.09.2017 12:00

Пекин, 25 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., через КПП Хэйхэ на китайско-российской границе в КНР поступило в общей сложности 12906 куб. м пиломатериалов из России. Это на 221,63% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Стоимость указанных товаров превысила $1,28 млн. Она подскочила на 357,8% в годовом сопоставлении. Об этом сообщило Управление по инспекции въезда-выезда и карантину Хэйлунцзяна.



Город Хэйхэ в китайской провинции Хэйлунцзян находится рядом с российским Благовещенском в Амурской области РФ. Их разделяет только река – Хэйлунцзян (Амур). Среди всех контрольно-пропускных пунктов в бассейне этой водной артерии КПП Хэйхэ показывает самую высокую эффективность работы. Так, каждый год в среднем объем экспортно-импортных грузовых перевозок через КПП Хэйхэ достигает 150 млн т.

Напомним, что еще в 2013 г. Китай стал основным покупателем древесины, поставляемой российским Дальним Востоком. В 2013 г. в КНР вывезено 80% от всего объема экспорта необработанных лесоматериалов и 89% обработанных лесоматериалов с территории Дальнего Востока России.

На втором месте после Поднебесной находилась Республика Корея, которая закупила 16% необработанных и 7% обработанных лесоматериалов дальневосточных поставщиков. На третьей позиции – Япония, которая импортировала 5% российских дальневосточных лесоматериалов.

Кроме того, Дальний Восток РФ поставляет древесину в КНДР, Германию, Бельгию, Австралию, Вьетнам, Тайвань, Индию и др.

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