В Поднебесной 80% жителей обходятся без наличных

Новости дня

25.09.2017 15:00

Пекин, 25 сентября /ChinaPRO.ru/ – Для 80% китайских граждан мобильные платежи стали предпочтительным способом оплаты товаров и услуг. Таким образом безналичный расчет прочно вошел в жизнь жителей КНР, которые привыкли обходиться без бумажных и металлических денег. К такому выводу пришли сотрудники компании WeChat в Бангкоке (Таиланд).

Эти сведения получены в результате опроса 6596 пользователей, применяющих в быту подобные технологии. Респонденты выбирались на территории 324 городов Китая. В частности, выяснилось, что 40% китайцев, выходя из дома, берут с собой менее 100 юаней, а 84% – вообще обходятся без наличных.



Ранее сообщалось, что китайские банки вводят сканирование лица клиентов для совершения операций с их счетами. Так, уже на трех точках Agricultural Bank of China в городе Цзинань, на территории восточно-китайской провинции Шаньдун, для внесения и снятия денег со счета клиентам больше не понадобятся банковские карты: им достаточно отсканировать лицо.



На трех тестовых точках Agricultural Bank of China лимиты на однократный съем средств и ежедневный съем средств со счетов установлены в размере 3000 юаней ($456).



Сельскохозяйственный банк Китая заявил о планах по продвижению таких услуг на автоматических терминалах во всех районах Поднебесной. Стартовала установка соответствующего оборудования.



Аналогичные действия в настоящее время предпринимают China Merchants Bank и China Construction Bank.