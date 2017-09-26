JD.com принял более 126 000 предзаказов на YotaPhone

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26.09.2017 04:00

Пекин, 26 сентября /ChinaPRO.ru/ – С 5 по 25 сентября 2017 г. интернет-магазин JD.com принял более 126 000 предзаказов на Yota3, представляющий собой премиальную версию смартфона YotaPhone3.

Указанный гаджет стоимостью 4299 юаней ($650) продается только при условии предзаказа, который сегодня уже закрыт. Новый смартфон с двумя экранами и 64 Гб встроенной памяти пользователи начнут получать 27 сентября этого года. Гаджет был разработан за десять месяцев, он адресован в первую очередь молодой и читающей аудитории.



Первая модель YotaPhone вышла на рынок в 2013 г.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., в Китае выпущено 930 млн мобильных телефонов. Это на 6,4% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Из указанного объема 693,67 млн мобильных устройств (74,1%) являются смартфонами. Данный показатель вырос на 6,1% в годовом сопоставлении.



По итогам первых шести месяцев 2017 г., валовая прибыль предприятий отрасли электроники и информационных технологий Китая выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Темпы роста держались на 7% выше среднего уровня в промышленном секторе китайской экономики.