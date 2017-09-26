В Шанхае учрежден инвестфонд научно-технических инноваций

26.09.2017 06:00
Пекин, 26 сентября /ChinaPRO.ru/ – В Шанхае официально учрежден фонд долевого инвестирования для поддержки технических стартапов. Фонд нацелен на управление 30 млрд юаней ($4,6 млрд). Он также планирует аккумулировать 6,52 млрд юаней на первоначальном этапе привлечения денежных средств.
Шанхайский фонд содействия научно-техническим инновациям основан Шанхайской международной корпорацией, Шанхайской корпорацией "Гошэн", Шанхайской международной траст-компанией, Шанхайской портовой корпорацией и Шанхайской корпорацией "Чжанцзян Гаокэ".
Фонд будет инвестировать в субфонды и технические компании, начинающие деятельность в сфере информационных технологий, биомедицины, передового производства и новой энергии.
Ранее сообщалось, что в Китае планируется к 2025 г. создать 40 производственно-инновационных центров. Через пять лет в Поднебесной будет примерно 15 таких центров. В них планируется разрабатывать различные устройства и средства для сферы информационных технологий, новые материалы, а также проводить исследования в сфере биомедицины и создании других инновационных продуктов.
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