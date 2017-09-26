DongFeng и Nissan отзовут с китайского рынка 1635 автомобилей

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26.09.2017 08:00

Пекин, 26 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китайская автокомпания DongFeng и ее партнер Nissan Motors намерены с 28 сентября 2017 г. начать отзыв с китайского рынка 1635 автомобилей. Эта мера вызвана неисправностью в блоке управления подушками безопасности, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Так, DongFeng отзовет 1132 произведенных в Китае автомобиля Infiniti Q50L, выпущенных с 23 октября 2014 г. по 5 мая 2017 г. Кроме того, будут отозваны 455 автомобилей Infiniti QX50, выпущенных с 26 января 2015 г. по 25 марта 2017 г. Nissan отзовет 48 импортированных Infiniti Q50, выпущенных с 17 марта 2014 г. по 9 января 2017 г.



Неисправность в этих машинах будет устранена бесплатно.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.