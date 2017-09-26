Открылись железнодорожные грузоперевозки из Ганьчжоу в Таджикистан

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26.09.2017 10:00

Пекин, 26 сентября /ChinaPRO.ru/ – Официально открылись регулярные железнодорожные грузоперевозки между городом Ганьчжоу в восточно-китайской провинции Цзянси и Таджикистаном. Кроме того, аналогичные перевозки открыты из Ганьчжоу в Гамбург (ФРГ).

Состав, перевозящий с мебелью, электронной продукцией и одеждой прибудет из Ганьчжоу в Таджикистан через 15 дней. На путешествие до Гамбурга требуется 17 дней. Поезда пересекут госграницу на КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и КПП Маньчжоули в автономном районе Внутренняя Монголия.



Сейчас поезда из Ганьчжоу ходят в пять стран Центральной Азии, в Москву (РФ), Варшаву (Польша) и Гамбург. К концу 2017 г. откроется грузовое железнодорожное сообщение с Афганистаном, Роттердамом (Нидерланды) и Хельсинки (Финляндия).



Ранее сообщалось, что по итогам июля 2017 г., объем железнодорожных грузоперевозок в Китае составил 246 млн т. Это на 17% больше, чем в июле 2016 г. По сравнению с объемом железнодорожных грузоперевозок июня текущего года июльский показатель увеличился на 15,5%. В частности, грузоперевозки по скоростным железным дорогам увеличились на 70% в годовом сопоставлении.



По итогам января-июля 2017 г., объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Поднебесной составил 1,7 млрд т. Это на 15,1% больше, чем годом ранее.