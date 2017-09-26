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Десять лет Китай остается лидером по добыче золота
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Десять лет Китай остается лидером по добыче золота

26.09.2017 12:00

Пекин, 26 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем производства золота в Китае составил 453,47 т. Это на 0,76% больше, чем за 2015 г. На протяжении последних десяти лет КНР остается мировым лидером по добыче золота, сообщила Китайская национальная золотая корпорация.



Поднебесная четыре года подряд сохраняет мировое лидерство по переработке и объему потребления золота. В прошлом году в стране объем потребления золота достиг 975,38 т.

За 2016 г. объем сделок на Шанхайской золотой бирже достиг 48 700 т с приростом на 42,88% в годовом сопоставлении. Объем сделок по золоту на Шанхайской фьючерсной бирже составил 69 500 т при увеличении на 37,3%.

К концу прошлого года разведанные запасы золота в Китае достигли 12 167 т. Благодаря этому показателю страна вышла на второе место в мире. Увеличение разведанных запасов золота фиксируется в КНР 13 лет подряд.

Напомним, что по итогам января-июня 2017 г., в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произведено 7,8 т золота. Это на 2,04% меньше, чем за январь-июнь 2016 г. В частности, в округе Или Синьцзян-Уйгурского района производство золота увеличилось на 4,38% в годовом сопоставлении и достигло 2,23 т золота. При этом округе Турфан снижение показателя составило 3%, в Хами – 12,77%, Тачэн (Чугучак) – 15,68%, Алтай – 19,05%.

В то же время в результате роста цен на золото доходы Синьцзяна от продажи этого металла превысили 2,17 млрд юаней ($323 млн). Это на 4,23% больше, чем годом ранее.

Синьцзян является одним из десяти главных золотодобывающих регионов Китая. К концу 2015 г. на этой территории обнаружено свыше 500 золотоносных месторождений с предполагаемым объемом запасов в 728 т.

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