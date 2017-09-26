Страны Шелкового Пути поставляют 70% нефти в Китай

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26.09.2017 15:00

Пекин, 26 сентября /ChinaPRO.ru/ – Более 70% импортной нефти и 60% газа в Китае поступает из стран экономического пояса Шелкового Пути. Эти государства также являются главными импортерами химических удобрений и натурального каучука.

По данным Китайской ассоциации нефтяной и химической промышленности, в течение 2011-2015 гг. китайские нефтехимические предприятия заключили со странами и регионами Шелкового Пути соглашения о сотрудничестве на $60 млрд.



Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 г. Китай импортировал 247,08 млн т нефти. Это на 13,6% больше, чем за январь-июль 2016 г. За семь месяцев текущего года в стоимостном выражении импорт нефти в Поднебесной достиг $93,54 млрд. Данный показатель вырос на 50,9% в годовом сопоставлении.



Только за июль 2017 г. Китай импортировал 34,74 млн т нефти общей стоимостью $11,87 млрд.



Примечательно, что за семь месяцев текущего года страна закупила за рубежом 36,82 млн т природного газа. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем импорта газа в КНР увеличился на 28,8% и достиг $11,98 млрд.