На занятость в селах Китая выделили 5,2 млрд юаней

Новости дня

27.09.2017 04:00

Пекин, 27 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2015-2017 гг., из центрального бюджета КНР на развитие всех видов полезной деятельности в селах страны было выделено 5,2 млрд юаней ($787 млн). При этом за последние три года китайские власти выделили более 12,53 млрд юаней на поддержку создания системы общественных услуг в сфере электронной коммерции, совершенствование системы логистики и доставок на уездном, волостном и деревенском уровнях.

К концу 2016 г. количество сельских предприятий в сфере интернет-коммерции достигло 8,11 млн единиц. В их деятельности занято свыше 20 млн человек. Оборот розничной интернет-торговли составил 894,5 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что итогам 2016 г., 4,02 млн сельских жителей восьми провинций и автономных районов Китая вышли из-за черты бедности. Общая численность бедного населения в этих регионах сократилась до 14,11 млн человек, годом ранее этот показатель достигал 18,13 млн селян.



Среди регионов, в которых значительно сокращено беднейшее население, – пять автономных районов: Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский, Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский. Кроме того, в список вошли провинции Гуйчжоу, Юньнань и Цинхай.



В прошлом году из центрального бюджета Поднебесной на эти цели было выделено 27,96 млрд юаней. Это на 39,8% больше, чем в 2015 г. На эту сумму приходится 41,9% от всех бюджетных средств, направленных на борьбу с бедностью.



В конце 2015 г. в указанных регионах проживали 18,13 млн бедных сельских жителей, что соответствует 32,5% всех бедных жителей страны.