Китайские самолеты "Синьчжоу" перевезли более 10 млн человек

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27.09.2017 06:00

Пекин, 27 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам минувших 12 лет, 108 пассажирских самолетов китайского производства серии "Синьчжоу" были переданы 32 заказчикам в 18 странах мира. Они совершают полеты по 300 авиамаршрутам. Эти крылатые машины перевезли более 10 млн пассажиров, сообщила Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).

Китайские специалисты намерены модернизировать самолеты "Синьчжоу 60/600", а также ускорить разработку турбовинтовых среднемагистральных самолетов "Синьчжоу 700" нового поколения.



Ранее сообщалось, что в ходе 17-го Пекинского международного авиасалона Китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) получила 130 новых заказов на лайнер С919. Таким образом, общее число заказов на С919 увеличилось до 730. При этом количество клиентов китайской корпорации достигло 27.



COMAC планирует построить шесть самолетов для проведения испытаний. Второй лайнер совершит свой первый полет уже в конце 2017 г.



Напомним, что в июле текущего года Государственное управление гражданской авиации Китая выдало Китайской корпорации коммерческих самолетов (COMAC) лицензию на производство самолетов ARJ21-700.



COMAC подала заявление на получение лицензии в декабре 2014 г. ARJ21-700 – первый китайский региональный пассажирский реактивный самолет, разработанный этой корпорацией.



Сейчас у COMAC заказы на 413 лайнеров от 19 клиентов. Корпорация планирует передать заказчикам пять лайнеров до конца 2017 г.