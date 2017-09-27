Китай потратит $150 млн на производство смартфонов Yota

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27.09.2017 08:00

Пекин, 27 сентября /ChinaPRO.ru/ – На создание производственной базы по выпуску смартфонов Yota в городе Чунцин на юго-западе Китая выделен 1 млрд юаней ($151 млн). Инвесторами выступили китайская группа China Baoli Technologies Holdings Limited и администрация чунцинского района Туннань, где будет расположена база.

Как ожидается, выпуск смартфонов в Чунцине начнется во второй половине 2018 г. Предприятие будет ориентировано на рынок КНР, а также стран Европы и Северной Америки. Помимо смартфонов, планируется производство планшетных и переносных компьютеров.



Ранее сообщалось, что интернет-магазин JD.com завершил предзаказ на смартфоны YotaPhone 3. Общее количество предзаказов достигло 133 474. Доставка товара начнется с 25 октября 2017 г. Цена на YotaPhone с 64 Гб встроенной памяти составляет 4299 юаней.



YotaPhone – бренд российской компании Yota Devices, которая присутствует на китайском рынке с 2031 г. В 2016 году акционером Yota Devices стала китайская группа China Baoli Technologies Holdings Limited, купившая 30% акций компании.