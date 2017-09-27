В 2020 г. продажи интернет-магазинов КНР составят $1,66 трлн

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27.09.2017 12:00

Пекин, 27 сентября /ChinaPRO.ru/ – В 2020 г. объем продажи ведущих платформ электронной коммерции КНР составит 11 трлн юаней ($1,66 трлн). Такие цели обозначены в Плане развития электронной коммерции в промышленном секторе Китая на ближайшие три года, опубликованном китайским Министерством промышленности и информатизации.

Через три года уровень популяризации электронной коммерции среди ведущих отраслевых предприятий Поднебесной составит 60%. Планируется также создание ряда площадок электронной коммерции для промышленных предприятий страны.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%.



В частности, в сельских районах Поднебесной объем розничной торговли за прошлый год увеличился на 10,9%, а в городах – на 10,4%.



В 2016 г. быстрее всего росли розничные продажи оборудования связи и предметов для жилья – на 11,9% в годовом сопоставлении. В то же время продажи мебели увеличились на 12,7%, строительных и отделочных материалов – на 14%.



Кроме того, быстрыми темпами продолжает развиваться розничная торговля через интернет-магазины – она выросла на 26,2% в годовом сопоставлении, достигнув 5,16 трлн юаней.



Только за декабрь прошлого года рост розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 10,9%, а за ноябрь – 10,8%.