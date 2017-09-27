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В 2018 г. откроется авиасообщение Куньмин – Санкт-Петербург
Новости дня

В 2018 г. откроется авиасообщение Куньмин – Санкт-Петербург

27.09.2017 15:00

Пекин, 27 сентября /ChinaPRO.ru/ – Юньнаньская авиакомпания "Сянпэн" в начале 2018 г. откроет прямое авиасообщение Куньмин – Санкт-Петербург. Таким образом, малобюджетная авиакомпания Китая укрепила рыночную базу международных авиалиний.



В Барселоне (Испания) представители компании "Сянпэн" с ответственными лицами аэропортов Хельсинки, Санкт-Петербурга и Куньмина заключили соглашение об открытии прямого сообщения между Куньмином, Чэнду и Хельсинки, а также рейсов между Чэнду и Санкт-Петербургом и Куньмином и Санкт-Петербургом.

Напомним, что к 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. Примерно 45% спроса на новые самолеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе через 20 лет будет приходиться на китайские авиакомпании. В то же время объем мирового спроса на пассажирские лайнеры составит 36 770 единиц. Их стоимость достигнет $5,2 трлн. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.

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