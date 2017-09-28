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Китай стал самым крупным рынком цифровых платежей
Новости дня

Китай стал самым крупным рынком цифровых платежей

28.09.2017 04:00

Пекин, 28 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китай является самым крупным в мире рынком цифровых платежей. Среди лидеров в этой сфере находятся китайские компании Tencent и Alibaba Group, которые развивают технологии мобильных платежей на других рынках Азии.



По итогам 2016 г., объем рынка мобильных платежей в Китае достиг $9 трлн. Аналогичный показатель в США составляет $112 млрд. Самым популярным способом оплаты среди китайских пользователей стали QR-коды.

За апрель-июнь 2017 г., Tencent и Alibaba Group инвестировали в общей сложности $2,7 млрд в азиатские стартапы в сфере финансовых технологий.

Ранее сообщалось, что для 80% китайских граждан мобильные платежи стали предпочтительным способом оплаты товаров и услуг. Таким образом безналичный расчет прочно вошел в жизнь жителей КНР, которые привыкли обходиться без бумажных и металлических денег.

Эти сведения получены в результате опроса 6596 пользователей, применяющих в быту подобные технологии. Респонденты выбирались на территории 324 городов Китая. В частности, выяснилось, что 40% китайцев, выходя из дома, берут с собой менее 100 юаней, а 84% – вообще обходятся без наличных.

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