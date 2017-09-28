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Прибыль крупных китайских промпредприятий выросла на 21,6%
Новости дня

Прибыль крупных китайских промпредприятий выросла на 21,6%

28.09.2017 06:00

Пекин, 28 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-августа 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий Китая достигла 4,92 трлн юаней ($743 млрд). Это на 21,6% больше, чем за январь-август 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



За январь-июль текущего года рост прибыли крупных промпредприятий Поднебесной составлял 21,2%.

Только за август 2017 г. прибыль этих предприятий страны увеличилась на 24% в годовом сопоставлении. Рост прибыли был зарегистрирован в 39 из 41 основной отрасли промышленности.

По предварительным оценкам, стремительное увеличение прибыли крупных китайских промышленных предприятий обусловлено повышением цен на промышленную продукцию и снижением издержек производства.

Крупными промышленными предприятиями в стране считаются хозяйственные субъекты, чьи ежегодные доходы превышают 20 млн юаней.

Примечательно, что в августе текущего года индекс цен производителей (PPI) в Китае, отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, вырос на 6,3% по сравнению с уровнем августа прошлого года.

В минувшем месяце на каждые 100 юаней доходов предприятия потратили 85,44 юаня. Это на 0,64 юаня ниже, чем годом ранее. К концу восьмого месяца 2017 г. отношение заемных средств к активам крупных китайских промышленных предприятий составило 55,7%. В конце августа прошлого года аналогичный показатель составлял 56,4%.

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