Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / КНР обеспечивает себя машиностроительной продукцией на 85%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
КНР обеспечивает себя машиностроительной продукцией на 85%
Новости дня

КНР обеспечивает себя машиностроительной продукцией на 85%

28.09.2017 08:00

Пекин, 28 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китай обеспечивает себя машиностроительной продукцией за счет собственного производства более чем на 85%. Таким образом, КНР все меньше зависит от импорта оборудования, сообщила Китайская федерация машиностроительной промышленности.



В частности, Поднебесная на 100% обеспечивает себя сельскохозяйственными комбайнами, на 80% – оборудованием для обработки коленчатых валов и других ключевых комплектующих. При этом доля машиностроительной продукции надлежащего качества превышает 90%.

Технологические инновации способствуют повышению качества и эффективности предприятий. В частности, за январь-июль 2017 г. прибыль компаний в сфере производства двигателей внутреннего сгорания выросла на 58,18%, строительного оборудования – на 81,2%, измерительной техники – на 30,48% в годово сопоставлении.

В среднем удельный вес расходов на исследования и разработки значительной части предприятий КНР не превышает 3%.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. затраты Поднебесной на научные исследования и разработки составили более 1,54 трлн юаней. Это на 9% больше, чем в 2015 г. На долю данного показателя пришлось 2,1% ВВП страны.

К 2020 г. доходы от прав на интеллектуальную собственность в КНР должны увеличиться в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Как ожидается, это станет возможным благодаря применению новых научно-технических достижений. Таким образом, китайские предприятия получат дополнительные доходы от продаж в размере свыше 4,8 трлн юаней ($716 млрд).

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Китайские нефтехимические предприятия основали союз
4Возобновляемые источники энергии дают 20% электроэнергии КНР
5В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.