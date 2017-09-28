КНР обеспечивает себя машиностроительной продукцией на 85%

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28.09.2017 08:00

Пекин, 28 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китай обеспечивает себя машиностроительной продукцией за счет собственного производства более чем на 85%. Таким образом, КНР все меньше зависит от импорта оборудования, сообщила Китайская федерация машиностроительной промышленности.

В частности, Поднебесная на 100% обеспечивает себя сельскохозяйственными комбайнами, на 80% – оборудованием для обработки коленчатых валов и других ключевых комплектующих. При этом доля машиностроительной продукции надлежащего качества превышает 90%.



Технологические инновации способствуют повышению качества и эффективности предприятий. В частности, за январь-июль 2017 г. прибыль компаний в сфере производства двигателей внутреннего сгорания выросла на 58,18%, строительного оборудования – на 81,2%, измерительной техники – на 30,48% в годово сопоставлении.



В среднем удельный вес расходов на исследования и разработки значительной части предприятий КНР не превышает 3%.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. затраты Поднебесной на научные исследования и разработки составили более 1,54 трлн юаней. Это на 9% больше, чем в 2015 г. На долю данного показателя пришлось 2,1% ВВП страны.



К 2020 г. доходы от прав на интеллектуальную собственность в КНР должны увеличиться в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Как ожидается, это станет возможным благодаря применению новых научно-технических достижений. Таким образом, китайские предприятия получат дополнительные доходы от продаж в размере свыше 4,8 трлн юаней ($716 млрд).