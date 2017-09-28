Сократились складские запасы нефти в Поднебесной

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28.09.2017 10:00

Пекин, 28 сентября /ChinaPRO.ru/ – К концу августа 2017 г. складские запасы сырой нефти Китая, за исключением стратегических резервов, сократились на 3,42% по сравнению с уровнем в конце июля текущего года. Таковы официальные данные.

Вместе с этим зафиксировано снижение добычи и чистого импорта сырой нефти. При это объем переработки сырья значительно вырос.



По итогам августа текущего года, складские запасы бензина, дизельного топлива и керосина сократились на 0,97% относительно уровня июля. Объема производства бензина и дизтоплива увеличился, но при этом экспорт бензина упал на 11,16%, а дизтоплива – на 0,45%.



Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 г. Китай импортировал 247,08 млн т нефти. Это на 13,6% больше, чем за январь-июль 2016 г. За семь месяцев текущего года в стоимостном выражении импорт нефти в Поднебесной достиг $93,54 млрд. Данный показатель вырос на 50,9% в годовом сопоставлении.



Только за июль 2017 г. Китай импортировал 34,74 млн т нефти общей стоимостью $11,87 млрд.



Примечательно, что за семь месяцев текущего года страна закупила за рубежом 36,82 млн т природного газа. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем импорта газа в КНР увеличился на 28,8% и достиг $11,98 млрд.