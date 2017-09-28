КНР увеличит финансовую поддержку малых предприятий

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28.09.2017 12:00

Пекин, 28 сентября /ChinaPRO.ru/ – Госсовет КНР решил принять ряд мер, направленных на поддержку малого бизнеса в стране. В частности, планируется введение налоговых льгот и целенаправленное сокращение нормы обязательных резервов. Как ожидается, это будет стимулировать банки к оказанию поддержки малым предприятиям и микропредприятиям.

С 1 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. финансовые учреждения Китая будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость с доходов от процентов по займам для малых предприятий и микропредприятий, а также находящегося в индивидуальной собственности бизнеса. До сих пор освобождение от уплаты НДС действовало только в отношении крестьянских хозяйств. Максимальные суммы кредитов для малого бизнеса Поднебесной, попадающие под налоговые льготы, увеличатся со 100 000 юаней ($15 000) до 1 млн юаней.



До 2020 г. будут продлены льготы в виде освобождения от гербовых сборов кредитных договоров для малых предприятий и микропредприятий, а также от НДС для тех же предприятий с месячным объемом продаж не более 30 000 юаней.



В Китае также планируется снизить нормы обязательных резервов для коммерческих банков, которые в достаточной степени увеличат долю займов малым предприятиям и микропредприятиям, находящемуся в индивидуальной собственности бизнесу и крестьянским хозяйствам среди своих непогашенных и новых кредитов, сообщается в заявлении.