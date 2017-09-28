Власти КНР одобрили сделку CEFC и "Роснефти"

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28.09.2017 15:00

Пекин, 28 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти предварительно одобрили покупку китайской компанией China Energy Company Limited (CEFC) части пакета акций российской "Роснефти".

Регулированием таких сделок занимается Национальная комиссия по развитию и реформам КНР. CEFC покупает 14,16% акций "Роснефти" у консорциума катарского фонда QIA и швейцарского трейдера Glencore, которые в декабре 2016 г. приобрели 19,5% акций российской нефтекомпании 10 млрд евро. В свою очередь СEFC заплатит за пакет $9,1 млрд.



Как сообщалось, в июле 2017 г. "Роснефть" и китайская энергетическая CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В соответствии с документом, китайская корпорация получила возможность приобретения доли в розничном бизнесе "Роснефти".



При этом стороны будут обсуждать возможность создания совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли на территории России. Кроме того, они планируют основать совместный инвестиционный фонд.



"Роснефть" собирается выделить розничный бизнес в рамках создаваемой холдинговой структуры управления в 2018 г. Переход на холдинговую структуру будет способствовать повышению ответственности бизнес-блоков за финансовый результат, а также сделает более гибкой систему принятия решений.



Российская компания нацелена на технологический прорыв и снижение операционных затрат в течение периода до 2022 г.