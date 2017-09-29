В китайском Тибете 70% населения обеспечены электроснабжением

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29.09.2017 04:00

Пекин, 29 сентября /ChinaPRO.ru/ – В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая 70% населения обеспечены стабильным электроснабжением. В регионе проведена модернизация основной электросети, сообщила Китайская национальная корпорация электросети.

Основной сетью электроснабжения охвачены 62 из 74 округов и городов Тибета, в которых проживают 1,6 млн сельских жителей.



В конце 2011 г. весь китайский Тибет был электрифицирован. Однако в некоторых районах электроснабжение было нестабильным. Поэтому в 2016 г. в Тибете началась модернизация электроснабжения в сельских районах. Инвестиции в проект составили 11,9 млрд юаней ($1,83 млрд).



Как ожидается, к 2020 г. стабильным электроснабжением будут обеспечены 97% жителей Тибета. Остальные 3% будут использовать электроэнергию, вырабатываемую солнечными панелями или малыми ГЭС.



Ранее сообщалось, что к концу июня 2017 г. на энергоблоках китайских угольных энергостанций общей мощностью 570 млн кВт была проведена реконструкция с использованием технологий пониженных выбросов вредных веществ. К 2020 г. в Китае будет сформирована самая большая в мире система высокоэффективной чистой угольной энергетики. Сейчас обновлены 60% всех мощностей угольных электростанция в Поднебесной. Полностью завершена модернизация в районе Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, завершаются работы в восточных районах Китая.