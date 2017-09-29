Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Китай продолжит реструктуризацию госпредприятий
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Китай продолжит реструктуризацию госпредприятий
Новости дня

Китай продолжит реструктуризацию госпредприятий

29.09.2017 06:00

Пекин, 29 сентября /ChinaPRO.ru/ – В Китае продолжится реструктуризация госпредприятий центрального подчинения в сфере производства оборудования, а также угольной, электроэнергетической, коммуникационной и химической отраслях. Об этом сообщил Госсовет КНР.



При этом китайские власти намерены открыть доступ негосударственному капиталу к реструктуризации госпредприятий центрального подчинения.

С 2013 г. по настоящее время в Поднебесной завершилась реструктуризация 32 центральных предприятий, включая слияние локомотивостроительных компаний "Чжунго Наньчэ"и "Чжунго Бэйчэ", а также металлургических Баошаньского и Уханьского комбинатов.

По итогам 2016 г., прибыль центральных предприятий, на которых завершилась реструктуризация, выросла более чем на 40% относительно уровня 2012 г.

Напомним, что в августе 2017 г. Госсовет КНР санкционировал создание Государственной корпорации энергетических инвестиций путем слияния компаний China guodian corporation и Shenhua group.

Ранее сообщалось, что Госсовет КНР утвердил реструктуризацию трех государственных компаний. При этом две компании войдут в состав третьей. Китайская корпорация легкой промышленности и Китайская национальная компания народного творчества будут включены в Китайскую компанию Poly Group. Таким образом, количество госпредприятий центрального подчинения сократилось со 101 до 99.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Китайские нефтехимические предприятия основали союз
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5Прибыль PetroChina упала на 98%


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.