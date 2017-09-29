Китай продолжит реструктуризацию госпредприятий

Новости дня

29.09.2017 06:00

Пекин, 29 сентября /ChinaPRO.ru/ – В Китае продолжится реструктуризация госпредприятий центрального подчинения в сфере производства оборудования, а также угольной, электроэнергетической, коммуникационной и химической отраслях. Об этом сообщил Госсовет КНР.

При этом китайские власти намерены открыть доступ негосударственному капиталу к реструктуризации госпредприятий центрального подчинения.



С 2013 г. по настоящее время в Поднебесной завершилась реструктуризация 32 центральных предприятий, включая слияние локомотивостроительных компаний "Чжунго Наньчэ"и "Чжунго Бэйчэ", а также металлургических Баошаньского и Уханьского комбинатов.



По итогам 2016 г., прибыль центральных предприятий, на которых завершилась реструктуризация, выросла более чем на 40% относительно уровня 2012 г.



Напомним, что в августе 2017 г. Госсовет КНР санкционировал создание Государственной корпорации энергетических инвестиций путем слияния компаний China guodian corporation и Shenhua group.



Ранее сообщалось, что Госсовет КНР утвердил реструктуризацию трех государственных компаний. При этом две компании войдут в состав третьей. Китайская корпорация легкой промышленности и Китайская национальная компания народного творчества будут включены в Китайскую компанию Poly Group. Таким образом, количество госпредприятий центрального подчинения сократилось со 101 до 99.