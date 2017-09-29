Замедлился рост прибыли листинговых банков Китая

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29.09.2017 08:00

Пекин, 29 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., рост чистой прибыли китайских листинговых банков замедлился, сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). За шесть месяцев текущего года чистая прибыль 39 листинговых банков Китая достигла 849,7 млрд юаней ($128 млрд). Она выросла на 4,5% в годовом сопоставлении.

По данным экспертов, темпы роста показателя держались на 0,5% ниже, чем в первой половине 2016 г.



К концу июня текущего года общие активы 39 листинговых банков КНР составили около 162 трлн юаней. Это на 4,21% больше, чем в конце 2016 г.



Ранее сообщалось, что по итогам августа 2017 г., китайские банки выдали новые юаневые кредиты в общем объеме 1,09 трлн юаней ($167,7 млрд). Месяцем ранее аналогичный показатель составлял $825,5 млрд. Рост вызван активным спросом со стороны китайских закупщиков и компаний.



К концу августа объем непогашенных юаневых кредитов в банках Поднебесной вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Прирост не изменился по сравнению с уровнем июля текущего года.



В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.