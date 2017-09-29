В Пекине построят 1,5 млн квартир для специалистов

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29.09.2017 10:00

Пекин, 29 сентября /ChinaPRO.ru/ – В ближайшие пять лет в китайской столице планируется построить муниципальное жилье для высококвалифицированных специалистов. По данным городских властей, в рамках совершенствования условий ведения бизнеса в мегаполисе планируется построить не менее 1,5 млн квартир для указанной категории граждан.

В частности, администрация Пекина намерена привлекать для работы иностранных высококвалифицированных специалистов, которым будет необходимо жилье. Планируется создание жилых микрорайонов по улице Чжунгуаньцунь и в Научном городке столицы, предназначенных именно для иностранных специалистов.



Под строительство жилья в ближайшие пять лет будут предоставлены земельные участки общей площадью 6000 га, в том числе 1000 га в новом районе города, в индустриальных парках и возле транспортных узлов – под возведение арендного жилья.



Ранее сообщалось, что в августе 2017 г. китайский рынок недвижимости продолжил стабилизироваться на фоне ужесточения контроля со стороны властей. По данным Государственного статистического управления КНР, за последний месяц лета текущего года темпы роста цен на новое коммерческое жилье в 15 главных городах страны замедлились по сравнению с уровнем августа 2016 г.



В августе 2017 г. стоимость нового коммерческого жилья в 13 из 15 главных городов Поднебесной снизилась или осталась без изменений относительно аналогичных показателей июля текущего года.



Среди 70 крупных и средних городов страны выделяются 15 главных мегаполисов: Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин, Уси, Ханчжоу, Хэфэй, Фучжоу, Сямэнь, Цзинань, Чжэнчжоу, Ухань, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду.