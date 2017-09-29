На ярмарке Китай-Монголия представлены 1500 предприятий

Новости дня

29.09.2017 12:00

Пекин, 29 сентября /ChinaPRO.ru/ – На второй ярмарке Китай-Монголия, которая проходит в городе Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренняя Монголия, представлены более 1500 предприятий из 30 стран.

Темой ярмарки стало "Строительство экономического коридора Китай-Монголия-Россия в целях достижения взаимного выигрыша в глобальном сотрудничестве". Ярмарка совместно организована Министерством коммерции КНР, Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и народным правительством Внутренней Монголии.



В ходе пятидневного мероприятий пройдет свыше 20 мероприятий, в том числе – торговые переговоры, совещание и форум, выставка, Китайско-Монгольская международная неделя культурных обменов и др.



Как сообщалось, Поднебесная более 10 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Монголии. По итогам января-июля 2017 г., внешнеторговый оборот между Китаем и Монголией достиг $3,62 млрд. Он вырос на 46,3% в годовом сопоставлении.



Напомним, что первая ярмарка Китай-Монголия государственного уровня состоялась в 2015 г. в Хух-Хото. На ней было подписано 166 соглашений о сотрудничестве в области энергетики, обработки сельскохозяйственной и животноводческой продукции, торговли и логистики, строительства инфраструктуры и др.