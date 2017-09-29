Сянган обладает самой свободной экономикой в мире

29.09.2017 15:00
Пекин, 29 сентября /ChinaPRO.ru/ – Экономика специального административного района Сянган (Гонконг) признана самой свободной в мире. К такому выводу пришли эксперты канадского Fraser Institute.
По оценкам аналитиков Fraser Institute, Сянган занял первое место по параметру "контроля и управления" и второе место по "свободе международной торговли". А всего представители канадского института определили пять критериев, по которым оценивали экономики разных стран и регионов.
Ранее сообщалось, что Гонконг второй год подряд выходит на первое место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира. В перечень 2017 г. вошли 63 страны и региона. На втором месте после Сянгана идет Швейцария, на третьем – Сингапур, четвертом – США.
Экономические субъекты, представленные в рейтинге, оценивались по четырем критериям: состояние экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды и состояние инфраструктуры.
Гонконг обладает эффективным правительством и благоприятной деловой средой. По качеству инфраструктуры региона поднялся с 21-го на 20-е место, а по состоянию экономики опустился с 5-й на 11-ю позицию, что свидетельствует о замедлении темпов роста сянганской экономики в 2016 г.
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