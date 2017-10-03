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В Пекине введут ограничения на строительные проекты
Новости дня

В Пекине введут ограничения на строительные проекты

03.10.2017 10:00

Пекин, 3 октября /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. численность постоянного населения китайской столицы не должна превышать 23 млн человек. При этом в городе планируется сократить площадь земельных участков, выделяемых для строительства. Такие цели обозначены в плане развития главного мегаполиса Китая.



К 2020 г. площадь земельных участков под строительство в Пекине должна сократиться приблизительно до 2 860 кв. км, а к 2035 г. – до 2 760 кв. км.

В 2016 г. население столицы КНР выросло незначительно – на 0,1% относительно уровня 2015 г., составив 21,7 млн человек.

План городского строительства в Пекина на период 2016-2035 гг., представленный комитетом КПК и народным правительством города, утвержден ЦК КПК и Госсоветом КНР. Теперь при развитии мегаполиса в первую очередь будут учитываться экологические и ресурсные возможности.

В столице Поднебесной будет создана система предупреждения пожаров, наводнений и землетрясений, улучшена работа по контролю и предотвращению рисков, ликвидации последствий аварий, реагированию на ЧС и управлению в кризисных ситуациях с целью обеспечения безопасности жителей столицы.

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