Поднебесная – на 27 месте по конкурентоспособности экономики

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03.10.2017 12:00

Пекин, 3 октября /ChinaPRO.ru/ – Среди 137 стран и регионов Швейцария девятый год подряд занимает первое место как самая конкурентоспособная экономика мира. За ней следуют США и Сингапур. Китай находится на 27 месте, поднявшись за последний год на одну позицию. Новый рейтинг опубликовали эксперты Всемирного экономического форума.

С четвертого по десятое места в списке заняли Нидерланды, Германия, специальный административный района Сянган (Гонконг), Швеция, Великобритания, Япония и Финляндия.



Конкурентоспособность стран аналитики оценивают по 12 критериям. КНР получила наибольшую оценку по масштабам рынка, макроэкономическим условиям и инновационной деятельности. Большой прогресс был достигнут по уровню готовности технологий, эффективности рынка, а также высшему образованию и подготовке квалифицированных кадров.



При этом для повышения производительности труда и конкурентоспособности, Поднебесной рекомендовано развивать технологии, строительство инфраструктуры и инновационную деятельность.