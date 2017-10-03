В День образования КНР отмечен всплеск туризма

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03.10.2017 15:00

Пекин, 3 октября /ChinaPRO.ru/ – В первый же день праздников по случаю Дня образования КНР доходы от туризма в стране выросли на 12,2% в годовом сопоставлении, сообщило Государственное управление по делам туризма Китая. Таким образом, доходы достигли 96,5 млрд юаней ($14,5 млрд).

За сутки основные туристические достопримечательности Поднебесной посетили 113 млн путешественников. Это на 10,5% больше, чем годом ранее.



При этом, по данным турагентств, более 110 000 граждан КНР отправились в зарубежные поездки в составе туристических групп. Среди самых популярных направлений – Россия, Австралия и США.



Как ожидается, основные туристические достопримечательности Китая за время праздников посетят в общей сложности 589 млн туристов. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Доходы от туризма в праздничные дния этого года составят 478 млрд юаней с приростом на 13,5%.



Как сообщалось, по данным Государственного управления по делам туризма КНР, за первую половину текущего года 62,03 млн китайских граждан совершили зарубежные турпоездки. Это на 5,1% больше, чем за январь-июнь 2016 г.