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В Китае на 3,42% сократились складские запасы сырой нефти
Новости дня

В Китае на 3,42% сократились складские запасы сырой нефти

04.10.2017 04:00

Пекин, 4 октября /ChinaPRO.ru/ – К концу августа 2017 г. складские запасы коммерческой сырой нефти в Китае упали на 3,42% по сравнению с концом июля текущего года. В то же время запасы нефтепродуктов снизились на 0,97%.



Падение вызвано снижением добычи и импорта нефти, а также ростом объема переработки. По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, в августе 2017 г. в стране было добыто 15,97 млн т сырой нефти. Это на 2,6% меньше, чем годом ранее.

К концу последнего летнего месяца текущего года запасы бензина в Поднебесной сократились из-за роста спроса на это топливо. За август экспорт бензина из страны снизился на 11,16% относительно уровня июля. В то же время в Китае было переработано 48,7 млн т сырой нефти с приростом на 12,9% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 г. КНР импортировала 247,08 млн т нефти. Это на 13,6% больше, чем за январь-июль 2016 г. За семь месяцев текущего года в стоимостном выражении импорт нефти в Поднебесной достиг $93,54 млрд. Данный показатель вырос на 50,9% в годовом сопоставлении.

Только за июль 2017 г. Китай импортировал 34,74 млн т нефти общей стоимостью $11,87 млрд.

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