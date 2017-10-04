Валовая прибыль предприятий культуры КНР выросла на 13%

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04.10.2017 06:00

Пекин, 4 октября /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. валовая прибыль предприятий культуры Китая достигла 3,08 трлн юаней ($463,9 млрд). Это на 13% больше, чем за 2015 г. На данный показатель в прошлом году пришлось 4,14% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а в 2015 г. – 3,97%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

К 2020 г. сфера культуры Поднебесной будет модернизирована. Планируется развивать крупные бренды и стимулировать потребление в этом секторе китайской экономики.



Напомним, что за январь-июнь 2017 г. ВВП страны вырос на 6,9%. Это выше целевого показателя в 6,5%, намеченного правительством КНР.



Как сообщалось, по итогам января-июня 2017 г., предприятия в сфере культуры Китая получили доходы в размере 4,39 трлн юаней ($651,3 млрд). Это на 11,7% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 3,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.



Китайский Госстат следит за доходами 54 000 компаний, занятых в 10 культурных отраслях, из которых – шесть в сфере услуг и четыре в сфере производства.



Максимальный рост доходов отмечен в сфере передачи информации – на 32,7%, в развлечениях – на 16,8%, в секторе художественных услуг – на 14,7%.



На компании из восточных регионов Поднебесной пришлось 74,9% от общих доходов сектора.