Китайская CNOOC наращивает производственные мощности

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04.10.2017 08:00

Пекин, 4 октября /ChinaPRO.ru/ – Китайская национальная нефтяная оффшорная корпорация (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC) в два раза увеличит производственную мощность своего нефтеперерабатывающего предприятия в городе Хуэйчжоу, на территории южно-китайской провинции Гуандун. Таким образом предприятие будет выпускать 22 млн т продукции еегодно.

Вторая очередь завода успешно прошла испытания. Ввод в действие второй очереди приведет к тому, что предприятие сможет ежегодно выпускать 20 млн т бензина, дизельного топлива и авиационного керосина стандарта "Евро-6".



Строительство дополнительных производственных мощностей началось в июле 2013 г. Инвестиции в проект составили 46,6 млрд юаней ($7 млрд).



Первая очередь введена в эксплуатацию в 2009 г. Ее производственная мощность составляет 12 млн т переработанной нефти и 1 млн т этилена в год.



Ранее сообщалось, что за последние пять лет китайские власти потратили в общей сложности 562,3 млрд юаней ($81,8 млрд) на развитие геологической разведки полезных ископаемых в КНР. Это на 38% больше, чем аналогичный показатель за 2006-2010 гг. При этом 84% инвестиций в поиск ресурсов поступили из общественных фондов страны.



По итогам 2011-2015 гг., в стране обнаружено 11 нефтяных месторождений с запасами не менее 100 млн т и 13 газовых месторождений объемом 100 млрд куб. м каждое. Благодаря этим достижениям запасы нефти в Китае увеличились на 6,12 млрд т, а природного газа – на 3,92 трлн куб. м.



За последние пять лет в Поднебесной также обнаружено 256 крупных и 480 средних месторождений твердых полезных ископаемых.