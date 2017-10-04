АБР профинансирует строительство инфраструктуры в Синьцзяне

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04.10.2017 10:00

Пекин, 4 октября /ChinaPRO.ru/ – Азиатский банк развития (АБР) выделит кредит в объеме $150 млн на строительство инфраструктуры в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В рамках проекта на территории города Фукан, а также уездов Хутуби и Цитай планируется проложить и реконструировать дороги, построить коммуникации для водо-, тепло- и газоснабжения, а также для отвода сточных вод.



Это поможет лучшему обеспечению населения водой, а также будет способствовать утилизации твердых отходов в уезде Цитай. При этом планируется провести лесопосадки в городе Фукан для сохранения почвы, защиты от наводнений и формирования защитных лесополос.



Общие затраты на реализацию масштабного проекта составят $255,42 млн. Помимо кредита АБР финансирование будет идти за счет местных бюджетов города Фукан, уездов Хутуби и Цитай. Все объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца марта 2023 г.



Напомним, что в мае 2017 г. Азиатский банк развития (АБР) предоставил кредит в объеме $95 млн для китайской сельскохозяйственной компании Jiangsu Lihua Animal Husbandry, которая планирует направить средства на развитие отрасли устойчивого разведения скота в Китае. Заем поможет компании Lihua увеличить к 2020 г. число подведомственных предприятий на 24% – до 5600. Благодаря этому доходы фермеров увеличатся вдвое.