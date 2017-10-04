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В Тайюане запретили продажу и использование угля
Новости дня

В Тайюане запретили продажу и использование угля

04.10.2017 12:00

Пекин, 4 октября /ChinaPRO.ru/ – Власти города Тайюань, который является административным центром северо-китайской провинции Шаньси, запретили продажу, транспортировку и использование угля. В этом регионе, который является центром угледобычи КНР, проводятся меры по улучшению экологической обстановки.



Уголь является главным источником загрязнения воздуха в Тайюане в зимнее время. Запрет на уголь в городе вступил в силу с 1 октября 2017 г. Он распространяется на все компании и частных лиц за исключением некоторых крупных металлургических и энергетических предприятий.

Как ожидается, в результате использование угля сократиться на более чем 2 млн т в год. К зиме городские власти планируют провести модернизацию отопительного оборудования для 134 000 семей в сельских и городских районах. Угольные печи будут заменены электрическими и газовыми обогревателями.

Ранее сообщалось, что китайские власти выделят более 270 млрд юаней ($41,5 млрд) на проекты развития экологически чистого теплоснабжения в 12 городах на севере КНР. Пилотная программа обеспечения теплоснабжения за счет чистых источников энергии разработана для Шицзячжуана, Тайюаня, Тяньцзиня и других городов, страдающих от смога. Инвестиции в модернизацию систем отопления будут освоены в течение ближайших трех лет.

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