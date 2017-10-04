Ярмарка Китай – Монголия заработала более $14 млрд

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04.10.2017 15:00

Пекин, 4 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам второй ярмарки Китай – Монголия, которая проходила в городе Хух-Хото, на территории китайского региона Внутренняя Монголия, были заключены контракты на сумму 88,1 млрд юаней ($13,34 млрд) и 17,9 млрд тугриков ($727 млн).

За пять дней работы ярмарки было подписано 47 соглашений и протоколов о намерениях сотрудничества в инвестиционной и торговой области. Ярмарку посетили около 700 000 человек.



Напомним, что Китай на протяжении 10 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Монголии. По итогам января-июля 2017 г., внешнеторговый оборот между двумя странами достиг $3,62 млрд. Он вырос на 46,3% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что на второй ярмарке Китай – Монголия представлены более 1500 предприятий из 30 стран. Темой ярмарки стало "Строительство экономического коридора Китай-Монголия-Россия в целях достижения взаимного выигрыша в глобальном сотрудничестве". Ярмарка совместно организована Министерством коммерции КНР, Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и народным правительством Внутренней Монголии.